Rosturizm: Tur operatörleri Türkiye ile ilgili borçlarını bu yılın sonuna kadar kapatacak

Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova, tur operatörlerinin Türkiye’ye tur alan turistlere olan borçlarını bu yılın sonuna kadar kapatacağını belirtti.

Türkiye’ye alınan turların yüzde 70’nin zaten gerçekleştiğini veya bu yılın sonuna kadar gerçekleşeceğini dile getiren Doguzova, “Tur operatörleri diğer taahhütleriyle ilgili müşteriler ile çalışmaya devam ediyor. Turistler ya seyahatlerini daha sonraki tarihlerde yapacak ya da paralarını geri alacak” diye anlattı.

Ajansın, ciddi kısıtlamalar koşullarında çalışmaya devam eden sektörün yaşadığı tüm zorlukların farkında olduğunu söyleyen Doguzova, tur operatörlerini ve seyahat acentelerini turistlerin isteklerine özenle yaklaşma çağrısında bulundu.