Rostec, MAKS-2021’de toplam değeri 3.1 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda toplam değeri 230 milyar rubleyi (3.1 milyar doları) aşan anlaşmalar imzaladı.

Rostec Başkanı Sergey Çemezov, “Fuarda elde edilen sonuçlar beklentilerimizi aştı. Şirketlerimiz partnerlerimizle değeri 230 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı” ifadelerini kullandı.

Rostec’in fuarda 50’si yeni 500’den fazla ürün numunesini sergilediğini belirten Çemezov’a göre, teşhir edilen ürünler arasında uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve yeni Suhoi taktik uçağı Checkmate de yer aldı.

Rostec’e bağlı şirketler 161 uçağın sevkiyatı için anlaşma imzaladı. 20 Temmuz’da başlayan MAKS-2021 fuarı Moskova bölgesinde 25 Temmuz’a kadar sürecek.