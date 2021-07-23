Lavrov: Batı, Duma seçimleri öncesinde Rusya içindeki siyasi durumu sarsmaya çalışıyor

‘Duma seçimleri kampanyasının gerçekleşeceği iç politik koşullar’ isimli bir çevrimiçi seminerde konuşan Lavrov, seçim kampanyaları sırasında uluslararası durumun da hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Batı ülkeleri tarafından Rusya içindeki duruma doğrudan müdahale etme çabası olduğunu, bunun seçimler öncesinde de sürdüğünü belirtti.

Rusya’daki iç siyasi istikrarı baltalamaya, çeşitli ahlakdışı araçlar, yanlışlar ve asılsız suçlamalara başvurulduğunu belirten Lavrov, Rus blogger Aleksey Navalnıy, 2014’te Ukrayna’da düşen Malezya uçağı, Skripallerle ilgili yaşananları örnek verdi. Nitekim Navalnıy’ın, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya’nın zehirlendiği belirtilen olayların ve Malezya uçağının düşmesinin arkasında Rusya parmağı olduğu iddia ediliyor.

‘Ukrayna’daki durumun gözardı edilmesi Batı için bir utanç’

Lavrov’a göre, Batı Baltık ülkeleri ve Ukrayna’da insan hakları ile ilgili yaşanan ihlallere gözünü kapatıyor.

Lavrov, “Batı, Bu, insanlığın yarattığı her şeye saygı ve Batı’da geliştirilen insan haklarına saygı ilkelerine dayanan büyük Avrupa medeniyetini temsil eden ülkeler için bir utançtır” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna’da önde gelen televizyonların kapatıldığını, Rusça edebiyatın yasaklandığını ekledi.

‘Rusya kimse ile tartışmak niyetinde değil’

Batı’nın istikrarsızlaştırıcı eylemlerine rağmen, Moskova’nın kimseyle tartışmak gibi bir niyeti olmadığını belirten Lavrov, Rusya’nın tek taraflı tavizlerinin Batı tarafından zayıflık olarak değerlendirildiğini kaydetti.

‘Kimsenin Rusya’yı silah yarışına çekmesine izin vermeyeceğiz’

Lavrov, “Hiçbir tehdidi, ultimatomu dikkate almayacak, egemenliğimizi sağlamlaştırarak karşı koyacağız. Ne tecrite ne de cepheleşmeye sürükleneceğiz. Rusya’nın buna çekilmesine de izin vermeyeceğiz. Sık sık bizi korkutmaya çalıştıkları gibi Rusya’nın yeni bir silah yarışına çekilmesine de izin vermeyeceğiz. Bunun için, kendimizi korumak için gerekli her şeye sahibiz” dedi.

Yaptırımların kaldırılması için Batı’nın teklif ettiği koşulların kabul edilmesi gerektiğini belirten seslerin olduğunu kaydeden Lavrov, bunu yapmayacaklarını, bağımsız, ulusal odaklı ve pragmatik bir dış politika yürüteceklerini belirtti.