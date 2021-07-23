Peskov: Tüm diğer ülkeler gibi Rusya da doping sorunlarıyla karşılaşıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın da tüm diğer ülkeler gibi dopingle ilgili sorunlarla karşılaştığını söyledi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sporda yasaklı maddenin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu her zaman belirttiğini hatırlattı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, “Bu sorunlarla tüm diğer ülkeler gibi Rusya da karşılaşıyor. Ancak dikkatinizi çekmek isterim… Putin en başından beri kararlı bir şekilde dopingin kabul edilemez olduğunu belirtti, sporda dopingin her türlü tezahürüyle mücadele etmek konusundaki kararlılığımızın da altını çizdi” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in temiz spordan yana olduğunu vurguladı.

WADA Başkanı Witold Banka, Rusya’da ‘artık’ devletin yardımı ile organize edilen bir doping destek sistemi olmadığı açıklamıştı.

Doping suçlamaları nedeniyle Rus sporcular Tokyo Olimpiyatları’nda marşları ve bayrakları olmadan, Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) takımı olarak boy gösterecek. Rus sporcuların kazanması durumunda Rusya marşı yerine Rus besteci Pyotr Çaykovskiy’nin 1. Konçertosu’nun bir bölümü çalınacak.

Peskov: Tepki gösterilmeli

Peskov ayrıca Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın internet sitesinde yayınlanan bir haritada Rusya’ya bağlı Kırım’ın Ukrayna’ya ait olarak gösterilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Rusya’nın duruma tepki göstermesi gerektiğini belirten Peskov, “Bu büyükelçiliğimizin, aynı zamanda spor görevlilerimizin ilgili adımları atması ve gerekli soruları yöneltmesi için bir neden” dedi.

Daha önce oyunların resmi internet sitesindeki haritada Kırım ile Ukrayna arasında bir sınır yer alıyordu. Ancak Kiev’in protesto etmesinin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi durumu hizmet sağlayıcısının gerçekleştirdiği bir ‘hata’ olarak nitelendirmiş ve haritada düzenleme yapmıştı. Bunun ardından yarımada Ukrayna’ya aitmiş gibi gösterilmişti.