Sputnik Light aşısının ilk partileri Rusya’nın bölgelerine gönderilmeye başladı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının ilk partilerinin bu hafta Rusya’nın bölgelerine gönderilmeye başladığını ve üretimin artırılacağını söyledi. Rus Bakan, Sputnik V ile ilgili araştırmaların sonuçlarının da sonbahar ortasında yayınlanacağını belirtti.

Muraşko, “Bu hafta aşının ilk partileri bölgelere gönderilmeye başladı. Üretim artırılacak” dedi.

Sputnik Light aşısının Rusya’daki diğer aşılar gibi tekrar aşılamalar için tavsiye edilebileceğini belirten Muraşko, “Tüm aşılar tekrar aşılamada kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının araştırma sonuçlarıyla ilgili raporun sonbahar ortasında, ekim ayında yayınlanacağını ifade eden Muraşko, diğer Rus aşıları EpiVakKorona ve KoviVak’la ilgili sonuçların da 2021 sonu-2022 başında yayınlanacağını belirtti.

Kremlin: Sputnik V ihracatıyla ilgili tüm sorumluluklarımızı yerine getireceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Arjantin de dahil olmak üzere, tüm ülkelere Sputnik V aşısı sevkiyatına ilişkin sorumluluklarını yerine getireceklerini, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Peskov, Rusya vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikleri olduğunu da yineledi.

Rusya’da 23 bin 811 yeni vaka

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre gün içinde ülkede 23 bin 811 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 6 milyon 78 bin 522’ye yükseldi.

Başkent Moskova’da 3 bin 425 vaka kaydedildi. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 795 artarak 152 bin 296’ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 22 bin 547 artışla 5 milyon 450 bin 4’e yükseldi.