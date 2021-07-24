Lavrov: Batı, hayalleri suya düştüğü için Rusya’yı sevmiyor

Birleşik Rusya partisinin düzenlediği “Rusya’nın dış politikası: başarılar, görevler ve beklentiler” başlıklı webinarda konuşan Lavrov, “Bizi sevmiyorlar, çünkü Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ve mevcut Rusya Federasyonu'nun ilk yıllarından sonra, Batı'nın bize karşı beslediği yanılsamalar ortadan kalktı” ifadesini kullandı.

Rusya’nın hiçbir zaman kapanmadığını kaydeden Lavrov, “Sadece bizi sevmediklerine alışmak lazım. Rusya kendi tarihe ve onuruna, ayrıca bunları destekleyen kaynaklara sahip” dedi.

Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın beklentileri karşılamadığı ve özellikle Batı’nın anlaşmak değil herkese dikte etmek istediği zaman bağımsız konuma sahip olduğundan duyılan rahatsızlık malesef gelecekte de devam edecek” diye ekledi.

Batı’nın bu politikasının NATO ve Avrupa Birliği’nin zirve ve toplantı belgelerinde net bir şekilde görüldüğünü kaydeden Lavrov, “Rusya her yerde birleşik cephe olarak hareket edilmesi gereken bir düşman ve tehdit olarak görülüyor. Ama biz her zaman anladığı şekliyle kendi çıkarlarımızı savunacağız, ama işbirliği için kapımızı açık bırakıyoruz” ifadesini kullandı.