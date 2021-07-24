Putin’in talimatıyla Küba’ya insani yardım gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Küba’ya iki uçakla insani yardım gönderildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İki An-124 Ruslan uçağı Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Hava Üssü’nden havalandı. Uçaklar Küba’ya gıda, kişisel koruyucu ekipman ve 1 milyondan fazla tıbbi maske götürecek" ifadeleri kullanıldı.

Sevkiyatın Putin’in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

An-124 Ruslan, dünyanın en büyük ve en fazla yük taşıyabilen uçağı.

Küba’da son 24 saatte 7 bin 784 koronavirüs vakası tespit edildi.