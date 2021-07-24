Rusya ve Tacikistan savunma bakanları, Afganistan’ı konuştu

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Şoygu ile Mirzo arasındaki telefon görüşmesinde Tacikistan-Afganistan sınırındaki durum, Afganistan’daki gerginliği artmasıyla bağlantılı tehditlerin giderilmesine yönelik tedbirler ele alındı.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da Afganistan’daki operasyonlarını sonlandırma kararı aldığını bildirmişti. Bu, Amerikan tarihinin yurtdışındaki en uzun askeri operasyonu oldu. Bu bağlamda Taliban örgütünün birçok yönde saldırılarını artırmasıyla Afganistan’da durum daha da kötüye gidiyor. Taliban temsilcilerinin iddiasına göre, örgüt ülkenin yaklaşık yüzde 85’ini kontrol altına aldı. Bu bölgeler arasında İran, Çin, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan sınırındaki bölgeler de yer alıyor.