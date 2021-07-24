Putin Kazakistan Devlet Başkanı ile işbirliğini ve bölgesel meseleleri görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili işbirliğinin ve bölgesel meselelerin ele alındığını duyurdu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili işbirliğinin ve bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev arasında telefon görüşmesi yapıldı. Liderler, dostane bir havada ikili işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin güncel konuların yanı sıra bazı bölgesel meseleleri ele aldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Taraflarca temaslara devam etme konusunda mutabık kalındığı” denildi.

Kazakistan: Liderler Afganistan’daki durumu görüştü

Kazakistan Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada ise Tokayev’in Rus mevkidaşı Putin ile Afganistan’daki durumu ve onun Orta Asya’daki istikrar ve güvenlik üzerindeki etkisini ele aldıkları duyuruldu.

Açıklamada, “Liderler Afganistan'daki durumu ve onun Orta Asya'daki istikrar ve güvenlik üzerindeki etkisini ele aldı. İki devletin ve bölgedeki diğer ülkelerin, başarılı sosyoekonomik kalkınmalarının sağlanması amacıyla koordineli eylemlerinin önemi vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.