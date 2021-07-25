Metropolit Hilarion: Fener Rum Patriği’nin yaptıkları, Rus Ortodoks Kilisesi için en büyük meydan okuma

Metropolit Hilarion, “Şu anda bize yapılan en büyük meydan okuması, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un kanonik karşıtı, bölücü eylemleridir. Bu 2018'de karşılaştığımız, tüm Ortodoks Kilisesi'ni bölen şeydir. Bu bölünme, Fener Rum Patriği'nin eylemleri nedeniyle derinleşiyor. Ve elbette ki biz buna tepki göstermeden edemedik. Fener Rum Patriği ile iletişimi kestik. Bu büyük bir trajedi” diye konuştu.

Bu bölünmeye rağmen Rus Ortodoks Kilisesi'nin Patrik Bartholomeos ve bu bölünmeyi destekleyen diğer başpiskoposlar için dua etmeye devam ettiğini vurgulayan Hilarion, şöyle konuştu:

“Ukraynalı şizmatikler tarafından zorla ele geçirilenler dışında hiçbir mıntıka kaybetmedik. Ve orada çok sayıda yeni mıntıka inşa edilmiş durumda. Kısa bir zaman önce kilisemiz biraz daha büyüdü, uzun süredir Fener Rum Patrikhanesi bünyesinde olan ve şimdi Rus Ortodoks Kilisesi'nin bünyesinde olan Batı Avrupa cemaatlerinin Başpiskoposluğu.”

Metropolit Hilarion, Kilisenin şu anki başlıca görevinin birliğini güçlendirmek olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'da bazı din adamları Aralık 2018’de, Moskova kiliselerine karşılık Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi.

Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor.

Moskova Patrikhanesi, Kiev Kilisesi'nin bağımsızlık talebi konusunda Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev'i desteklemesi üzerine sert bir açıklama yaparak İstanbul'daki kilise ile ilişkilerini dondurmuştu.