Rusya'da son 24 saatte 24 bin 72 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 72 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vaka toplamının 6 milyon 126 bin 541’e ulaştığı açıklandı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 24 bin 72 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısı 6 milyon 126 bin 541’e ulaştı.

Hastaların yüzde 9.8’inde (2 bin 346 kişi) Kovid-19’un klinik belirtileri görülmediği ifade edilen açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 406), Moskova bölgesinde (2 bin 191), St. Petersburg’da (bin 934), Nijniy Novgorod bölgesinde (534) ve Sverdlovsk bölgesinde (491) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 779 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 153 bin 874’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlığına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 18 bin 678 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 490 bin 634’e ulaştığını vurguladı.