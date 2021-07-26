Rusya’da vaka sayısı dünkü rakamların gerisinde

Rusya’da vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 329 arttı. Bu, dünkü vaka sayısından (24 bin 72) yüzde 0.9 daha az. Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı ise 727 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 23 bin 329 arttı.

Başkent Moskova’da 2 bin 629, Moskova bölgesinde 2 bin 161 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise 727 artış oldu. Şimdiye kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 bin 601’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 200 artarak 5 milyon 506 bin 834’e ulaştı.