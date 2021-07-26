Japonya’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Japonya’nın Moskova Büyükelçisi’ne Tokyo’nun Rusya’ya karşı Kuril Adaları ile ilgili toprak iddiaları protesto edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Toyohisa Kozuki, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Tokyo’nun Rusya’ya karşı toprak iddiaları nedeniyle son günlerde attığı dostane olmayan adımlarını kararlılıkla protesto etti.

Japon tarafına ikili ilişkilerde yıkıcı bir tutuma yönelmeyip, iki ülkenin liderlerinin güven inşa etmek ve uluslararası meselelerdeki pozisyonları yakınlaştırmak suretiyle işbirliğinin yeni bir seviyeye çıkarılması konusunda vardığı anlaşmalara dönülmesi çağrısı yapıldı.

Japonya, Mişustin’in ziyaretini protesto etmişti

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, tartışmalı Kuril Adaları’ndan biri olan İturup Adası'na gitmiş, Kuril Merkez Bölge Hastanesi’ni ve Yasnıy isimli balık işleme tesisini ziyaret etmiş, Kuril bölgesinin geliştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Basına göre, Japonya tarafı Rusya’dan bu ziyaretin gerçekleştirmemesini istemişti. Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori, Mişustin’in ziyareti ile ilgili olarak Rusya tarafına protestosunu iletmişti.

Kuril Adaları ve imzalanmayan barış anlaşması

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

1956’da Sovyetler Birliği ve Japonya, Moskova’nın barış anlaşmasının sonuçlanmasından sonra Habomai ve Şikotan’ın devredilmesi olasılığını gözden geçirmeyi kabul ettiği Ortak Deklarasyonu imzalamıştı, ancak sonraki görüşmelerde bu yönde ilerleme sağlanamamıştı.