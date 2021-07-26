Rus komutandan, Afganistan’a sınırı olan Tacikistan’daki bir askeri tesise ziyaret

Rusya’nın Merkez Askeri Bölgesi’nin Komutanı Aleksandr Lapin, Taliban’ın büyük bir kısmını ele geçirdiği Afganistan’a komşu olan Tacikistan’daki Rus askeri tesislerinden birini ziyaret etti.

Rusya Merkez Askeri Bölgesi’nin Komutanı Lapin’in, Tacikistan’daki Okno isimli Rus uzay istihbarat istasyonunu ziyaret ettiği belirtildi. Lapin’in, çok büyük teleskoplardan oluşan bu istasyonu ziyaret etmesinin dışında, bu tesisin yakınlarında yer alan askeri konutlara da bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

Okno istasyonu, deniz seviyesinden 2.200 metre yüksekte bulunuyor ve 50 bin kilometre yükseklikteki uzay cisimlerini saptayıp tanımlamalarını yapabiliyor.

Lapin’in bu tesise ziyaretiyse, sıradan bir döneme denk gelmiyor. Söz konusu ziyaret, Abd güçlerinin çekilmeye başlamasıyla Taliban’ın Afganistan’da güç kazandığı bir dönemde gerçekleşti.

Rusya daha önce de, Afganistan’a sınırı olan Tacikistan’daki askeri üssünü takviye tanklar ile güçlendirmişti.

Tacikistan da Afganistan ile sınırını güçlendirmek için 20.000 askerinin konuşlanma yerlerini değiştirdi. Tacikistan ile Rusya ileriki günlerde Afganistan sınırında ortak bir tatbikat da gerçekleştirecek.

Taliban güçlerinin Afganistan’da ele geçirdiği yerler içinde, ülkenin Tacikistan ile ana sınır kapısı da yer alıyor. Taliban’ın ilerleyişi, Rusya’nın Orta Asya’daki müttefikleri için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor.