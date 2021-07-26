Navalnıy’ın internet sitesine Rusya’da erişim engellendi

Roskomnadzor’un, Rus blogger Navalnıy’ın internet sitesi olan navalny.com’a erişimi, Başsavcılığın talebi ile engellediği kaydedildi.

Navalny.com’a erişimin, enformasyonun korunmasına ilişkin kanunun 15.3 numaralı maddesine istinaden engellendiği belirtiliyor.

Söz konusu maddeye göre bir internet sitesi; kitlesel ayaklanma, aşırıcı eylemler ya da kamu düzenini bozacak biçimde düzenlenen kitlesel eylemlere çağrı içermesi hâlinde erişime kapatılabiliyor.

Navalnıy, daha önce yargılandığı bir dolandırıcılık davasında ertelenen cezasının şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni şu anda hapiste bulunuyor.