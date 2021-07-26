Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği: Rus turistlere yönelik sınırlama ya da önlem sıkılaştırma planlanmıyor

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği, Türk yetkililerin Rus turistlere yönelik herhangi bir sınırlama ya da önlem sıkılaştırma planlamadıklarını, enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın bu konudaki açıklamalarının kendi şahsi fikri olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Türk yetkililerin Rus turistler için herhangi bir kısıtlama planlamadıkları, yeni vakalardaki artış nedeniyle Rus turistlere yönelik önlemlerin sıkılaştırması çağrısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın bu konudaki açıklamalarının kendi şahsi fikri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bugün Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Twitter'da yaptığı açıklamanın ardından bir dizi Rus medyasında, ülkedeki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Türkiye'de Rus turistlere yönelik önlemlerin sıkılaştırılabileceğine dair haber yayınlandı. Sayın Mehmet Ceyhan’ın açıklamasının şahsi görüşü olduğunu belirtmek isteriz. Resmi Türk sağlık ve turizm makamları, Rus turistler için herhangi bir kısıtlama veya önlem sıkılaştırma planlamıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye, gelişmiş sağlık sistemi ve zamanında alınan önlemler sayesinde pandemi sırasındaki zorlukları başarıyla aşıyor. Ayrıca ülkede uygulanan Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı, ülke konuklarının güvenli ve konforlu bir konaklama geçirmesinin garanti altına alınması için bir dizi kural ve önlemi içeriyor” denildi.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 18 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, bu ülkeye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.