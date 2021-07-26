MiG, uçak gemisi için beşinci nesil savaş uçağının tasarımına başladı

Rus savaş uçağı üreticisi MiG, uçak gemisi için ‘stealth’ teknolojisine sahip yeni beşinci nesil savaş uçağının tasarım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Uçağın birkaç yıl içinde prototipinin sunulması planlanıyor.

Rus savunma sanayisindeki bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “MiG şirketi, uçak gemisi için ‘stealth’ teknolojisine sahip beşinci nesil savaş uçağı üzerinde çalışmalar yapıyor. Halihazırda bilgisayar modelleme aşaması devam ediyor. Uçağın ilk örneğinin önümüzdeki birkaç yıl içinde üretilmesi planlanıyor” diye konuştu.

“Proje kapsamında ayrıca uçağın dikey iniş ve kalkış yapabilecek varyantının geliştirilmesi değerlendiriliyor” diyen kaynak, uçağın mevcut MiG-35 boyutlarına sahip olacağını kaydetti.

Yeni savaş uçağına ek olarak yeni insansız hava aracının da geliştirileceğini dile getiren kaynak, iki aracın grup olarak kullanılacağını belirterek, “İnsansız hava aracı, yeni savaş uçağı için yakıt ikmali veya birlikte saldırı düzenleme işlevlerini görecek” ifadesini kullandı.