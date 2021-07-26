Rosneft Aero, İstanbul’da uçaklara yakıt ikmali yapacak

Rus petrol şirketi Rosneft’ten yapılan açıklamada, “Rosneft Aero, Avrasya'daki uluslararası havacılık yakıt ikmali iş ağını genişletiyor. Şirket, Türkiye (İstanbul) ve Çin (Ürümçi) havalimanlarında ‘kanat’ yakıt ikmali ile ilgili sözleşmeler imzaladı” ifadesine yer verildi.
Rosneft Aero, 2020’de Çin’in Pekin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai ve İspanya’nın Barselona şehirlerinin havalimanlarında uçaklara yakıt ikmali hizmetini başlatmıştı.
Rosneft Aero şirketi İspanya, İtalya, Türkiye, BAE, Çin, Almanya, Gürcistan ve Moğolistan’da 10’dan fazla havalimanında hizmet sunuyor.
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