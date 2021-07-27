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    koronavirüs aşısı

    Rus biyoteknoloji şirketi Biocad, geliştirdiği yeni Kovid-19 aşısı için klinik araştırma izni aldı

    © REUTERS / Ivan Alvarado
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (611)
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    Sputnik V aşısını üreten kurumlar arasında yer alan Rus biyoteknoloji şirketi Biocad, Kovid-19'a karşı geliştirdiği yeni aşı için Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan birinci ve ikinci klinik araştırma izni aldı.

    Rusya Sağlık Bakanlığı'nın araştırma izin sicilinde, "Klinik araştırmanın amacı: AAV5-RBD-S'ye dayalı rekombinant vektör viral koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenlik ve immünojenisitesinin değerlendirilmesi" ifadeleri yer aldı.

    Araştırmanın son tarihi olarak 31 Aralık 2026 gösterilirken testlerin iki sağlık kuruluşunda 360 kişi üzerinde yapılacağı belirtildi.

    Biocad Genel Direktörü: Yeni koronavirüs aşısı ‘delta’ varyantı dikkate alınarak geliştirildi

    Yeni bir koronavirüs aşısı geliştiren Rus biyoteknoloji şirketi Biocad’ın Genel Direktörü Dmitriy Morozov, aşının geliştirildiği sırada Kovid-19’un ‘delta’ varyantının dikkate alındığını belirtti.

    Şirket tarafından aktarıldığı üzere Morozov, yeni Kovid-19 aşısının ‘delta’ varyantı dikkate alınarak optimize edildiğini ifade etti.

    Morozov, "Kendi aşımızın testlerine başladık. Bunun öncesinde benim uzunca ‘koşturmalarım’ vardı (platform ve aşı seçimi). Teknik olarak aşı birkaç ay önce hazırdı. Fakat klinik deneyler için izin alınmasının başlatılmasına kısa zaman önce karar verildi" diye konuştu.

    Öncelikle aşı platformunun kesin etkinlik ve güvenlik göstermesi gerektiğine dikkat çeken Morozov, "İkincisi de teknolojik olarak çok kısa sürede on milyonlarca dozun üretimini sağlamaya hazır olmalıyız" diyerek şöyle devam etti: "Üçüncüsü ve sanırım en önemlisi ise, çok hızlı bir şekilde (en fazla üç ayda) aşının yeni varyanta karşı yeni versiyonunu yapmaya hazır olmalıyız. Platform ve düzenlemeler, yeni tehlikeli bir Kovid-19 varyantı ortaya çıkar çıkmaz aşının güncellenmiş versiyonunun üretilmesine imkan tanımalı. Aşı geliştirmede bunun en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Şu anda test edilen aşı, ‘delta’ suşu dikkate alınarak optimize edilmiş durumda."

    Aşı-koronavirüs aşısı
    © AFP 2021 / ADEM ALTAN
    Rusya Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı aşılanma önerilerini güncelledi
    Aşı etkinliğinin ve güvenliğinin şirket için son derece önemli olduklarını ve bunu ancak klinik testlerin gösterebileceğini vurgulayan Morozov, "Aşımızı, bunun için gerektiği süre boyunca test etmeyi planlıyoruz. Aşının güvenlik parametreleri ve etkinliği hakkında sadece güvenilir verilere ihtiyacımız var" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilimsel topluluğa sonuçlar hakkında gerçek zamanlı bilgi vererek, testleri mümkün olduğunca açık şekilde yapmayı öngörüyoruz. Klinik merkezleri çalışmaya dahil etmeye hazırız, şu anda teklifimizin birçok uluslararası klinik araştırma merkezi tarafından değerlendirildiğini söyleyeyim."

    Şimdi klinik testler sırasında şirketin tüm varsayımları doğrulaması ve çok sayıda teknik sorunu çözmesi gerektiğini dile getiren Morozov, "Paralel olarak Rusya ve dışında acil ihtiyaçları karşılamak üzere Sputnik V aşısının üretim hacimlerini büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (611)
    Etiketler:
    Dmitriy Morozov, izin, Araştırma, Rusya Sağlık Bakanlığı, Biocad, Koronavirüs aşısı, Sputnik V, Rusya
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