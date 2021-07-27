Rusya’da Sputnik Light ile AstraZeneca kombinasyonu aşının testlerine başlandı

Rusya Sağlık Bakanlığı, İngiliz AstraZeneca aşısı ile tek bileşenli Rus Sputnik Light aşısının kombinasyonunun klinik testlerine onay verdi. Aşının birinci ve ikinci aşama testlerine dün başlandı.

Rusya klinik araştırmalar devlet izin kayıt sistemindeki bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından dün AstraZeneca ile Sputnik Light (Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu) aşılarının kombinasyonu olan aşının birinci ve ikinci aşama klinik testlerine başlandı.

AZD1222 ve rAd26-S ilaçlarının kombinasyonunun güvenlik düzeyi ve bağışıklık sağlayıcılığına yönelik testler 150 yetişkin üzerinde gerçekleştirilecek.

St. Petersburg ve Moskova’daki beş sağlık kuruluşunda yürütülecek testlerin 2 Mart 2022’de tamamlanması planlanıyor.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada bakanlığın klinik testlere onay vermesini olumlu karşıladıkları ifade edildi.

Açıklamada dünyada diğer aşı üreticileriyle işbirliği girişimini başlatan ilk tarafın RDIF olduğu hatırlatılan açıklamada, Rus aşısının başka aşıların etkinlik düzeyini artırmak için de kombinasyon halinde kullanılabileceği belirtildi.

Rus Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light, Rusya’nın dördüncü aşısı ve 26 Haziran’da sivil dolaşıma girmişti.

Rusya’da şubat ayında da Sputnik V aşısı ile AstraZeneca aşısı kombinasyonunun testlerinin başladığı bildirilmişti.