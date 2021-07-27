'Rusya, Kuzey Kıbrıs’ı tanırsa Türkiye de Kırım’ı tanıyabilir' yorumunun sorulduğu Kremlin: Pazarlığı dahi olamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ın mevcut statüsünü tanıyabileceği’ şeklindeki yorumun sorulması üstüne, Rusya’nın hiçbir bölgesinin asla pazarlık konusu olmayacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal’ın, 'Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması hâlinde, Türkiye’nin de Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanıyabileceği' şeklindeki yorumu soruldu.

Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства, считает профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. Он пояснил, что единый Кипр https://t.co/ABKhnNPbHN — Светлана Гунько (@Dysha27) July 27, 2021

​Peskov soru karşısında, “Her şeyden önce, saygın profesörü (Ünal), Ankara’nın resmi görüşünü yansıtan biri olarak kabul edebileceğimizi sanmıyorum. İkinci olaraksa, Rusya’nın bölgeleri asla hiçbir pazarlığın konusu olamazlar ve olmayacaklar, bu tamamen ihtimal dışıdır” dedi.

Kremlin Sözcüsü’ne söz konusu sorunun yöneltilmesi, Ünal’ın, Rusça haber sitesi Lenta.ru’ya açıklamalarında, Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması karşılığında Türkiye’nin de Kırım’ı tanıyabileceği yorumunu yapmasını izledi.

Lenta.ru’da Rusça olarak yayınlanan açıklamalarına göre Ünal, Rusya’nın, Kuzey Kıbrıs’ı tanıyabileceğini belirtiyor ve bu olasılığı, birleşmiş bir Kıbrıs’ın NATO üyesi olabileceği, bunun da Rusya’nın menfaatlerine uygun olmayacağı ile açıklıyor.

Ünal’ın görüşüne göre Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı tanıması durumunda Türk havayolu şirketleri Kırım’a direkt uçuşları yeniden başlatabilir ve Ankara da Kırım’ın Ukrayna’nın parçası olduğu şeklindeki savından vazgeçebilir.

Ünal, bir olasılık olarak bahsettiği söz konusu senaryonun gerçekçi görünmeyebileceğini de belirtiyor. Ancak Ünal, siyasetçilerin bazen, daha sonra müzakerelerde ellerini güçlendirmek adına sert söylemler benimsediklerini ifade ederek, tarafların Kırım konusundaki net tavırlarının yumuşamasının ihtimal dışı bırakılamayacağını ima ediyor.