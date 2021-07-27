Rus Dışişleri: Rusya, stratejik istikrar ile ilgili önerilerini ABD’ye yazılı olarak sundu

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın stratejik istikrar alanında ortak çalışmaya ilişkin önerilerini yarın Cenevre’de gerçekleşecek olan ikili görüşmeler öncesinde Washington'a yazılı olarak sunduğunu ifade etti.

Rusya ve ABD’nin yaklaşımlarının her konuda örtüşmediğine dikkat çeken Ryabkov, fakat müzakerelerin ‘sürecin başlatılmasına’, ‘tarafların arasındaki farklılıkların olduğu noktaların derinlemesine analiz edilmesine’ ve ‘ortak çalışma alanlarının yoklanmasına’ imkan vermesini beklediğini vurguladı.

Rus diplomat, “(Stratejik istikrar ile ilgili önerilerimizi) kendilerine yazılı olarak sunmuş bulunuyoruz. Bugünkü toplantıya yapılan hazırlık sürecinde, yaklaşan çalışmanın gündeminin ne olması gerektiği de dahil olmak üzere bir dizi ek hususu dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Yarın Cenevre'de Amerikan ve Rus heyetleri, stratejik istikrar konusunda yeni müzakere turuna başlayacak. Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık edecek.

Taraflar, stratejik istikrarın korunmasının ve güçlendirilmesinin yanı sıra silah kontrolü ile ilgili konuları ele alacak. Taraflar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da Cenevre’de yapılan zirve sonrasında bu konudaki diyaloğu başlatmıştı.