Rusya’da iç hat uçuşu gerçekleştiren bir yolcu uçağı, Simferopol’e acil iniş yaptı

Boeing-737 tipi bir yolcu uçağının, motorundaki bir sorun sebebiyle Kırım’ın başkenti Simferopol’e acil iniş yaptığı belirtildi.

RİA Novosti haber ajansı, yerel acil durum servislerine dayandırdığı haberinde, boeing-737 tipi bir yolcu uçağının, motorlarından birisindeki titreşim nedeniyle Simferopol’e acil iniş yaptığını yazdı.

165 kişinin bulunduğu uçağın, acil inişi başarılı bir biçimde, kimseye zarar gelmeden gerçekleştirdiği kaydedildi.

Uçağın, Yakutistan-Kırım seferini yapmakta olduğu belirtiliyor, ancak kalkış ve iniş şehirleri konusunda net bir bilgi henüz verilmiş değil.

Bu sırada uçağa acil iniş için öncelik verilmesi nedeniyle ikisi St. Petersburg-Simferopol, diğer ikisi de Moskova-Simferopol seferini yapmakta olan dört uçağın havada iniş sıralarını beklediği kaydedildi.