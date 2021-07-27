Rusya’da iç hat uçuşu gerçekleştiren bir yolcu uçağı, Simferopol’e acil iniş yaptı

RİA Novosti haber ajansı, yerel acil durum servislerine dayandırdığı haberinde, boeing-737 tipi bir yolcu uçağının, motorlarından birisindeki titreşim nedeniyle Simferopol’e acil iniş yaptığını yazdı.
165 kişinin bulunduğu uçağın, acil inişi başarılı bir biçimde, kimseye zarar gelmeden gerçekleştirdiği kaydedildi.
Uçağın, Yakutistan-Kırım seferini yapmakta olduğu belirtiliyor, ancak kalkış ve iniş şehirleri konusunda net bir bilgi henüz verilmiş değil.
Bu sırada uçağa acil iniş için öncelik verilmesi nedeniyle ikisi St. Petersburg-Simferopol, diğer ikisi de Moskova-Simferopol seferini yapmakta olan dört uçağın havada iniş sıralarını beklediği kaydedildi.
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