Esad Rus heyetiyle sığınmacıları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ve Rusya’nın Suriye Büyükelçisi Aleksandr Yefimov’un yer aldığı Rus heyeti, bugün ziyaret ettiği Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Görüşmede, Suriyeli sığınmacıların evlerine geri dönüşü ve Suriye’de barışın kurulması konuları ele alındı.

Rusya’nın 30’dan fazla federal kurum ve kuruluşunu, 5 bölgesini ve Savunma Bakanlığı’nı temsil eden 230’dan fazla kişi, 24 Temmuz’da Suriye’ye iş ziyaretinde bulundu. 26 Temmuz Pazartesi günü Rusya ve Suriye’nin hükümetlerarası koordinasyon merkezinin toplantısı düzenlendi. Toplantıya Suriyeli ve Rusyalı yetkililerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç’ın Suriye koordinatörleri katıldı.