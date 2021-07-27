Putin: ABD'deki açığı kapatmak için yapılan dolar emisyonu tüm dünya ekonomisini etkiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomiye ilişkin konuların ele alındığı toplantının açılışını yaparken ABD’de bütçe açığının kapatılması amacıyla yapılan dolar emisyonunun tüm dünya ekonomisini etkilediğini vurguladı.

ABD’de enflasyonun yaklaşık yüzde 2 olarak hedeflenirken yüzde 5'i aştığına ve Amerikan bütçesinin iki yıldır üst üste yüzde 15'lik açık verdiğine dikkat çeken Putin, şöyle konuştu:

“Ve bu açık ne pahasına kapatılıyor? Emisyon pahasına. Enflasyon da bundan kaynaklanıyor. Ve Amerikan ekonomisinin tüm dünya için önemi ve doların en büyük, en çok talep edilen rezerv para birimi olarak önemi dikkate alınacak olursa bu elbette tüm dünya ekonomisine tamamıyla yansıyor.”

‘Ekonomik toparlanma enflasyon riskini beraberinde getiriyor’

Putin, pandemi sonrası küresel ekonomik toparlanmanın oldukça yüksek bir hızda devam ettiğini, ancak bu sürecin enflasyonist riskleri de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Bakanlar kabinesi ile çalışmaların koordinasyonu amacıyla ekonomiye ilişkin konuları düzenli olarak görüştüğünü dile getiren Putin, “Bugün Rus ekonomisinin koronavirüs salgınının sonuçlarıyla nasıl başa çıktığına odaklanmayı öneriyorum. Dünya ekonomisindeki toparlanmanın genel olarak oldukça yüksek bir hızda devam ettiğini görüyoruz, ancak bu objektif süreç enflasyonist riskleri de beraberinde getiriyor” diye konuştu.

‘Rusya’daki enflasyon önemsiz ancak hedeflerin ötesine geçiyor, iyi ayarlanmış adımlar önemli’

Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde ulusal ekonominin, işgücü piyasasının kilit sektörlerinin oldukça hızlı bir şekilde toparlanması, yurtdışına da olduğu gibi (az önce örnek olarak ABD’yi vermiştim) enflasyonun artmasına neden oluyor. Bu çok önemli olmasa da hedeflerimizin ötesine geçiyor.”

Bu konuda hem iç, hem de dış faktörlerin rolü olduğuna dikkat çeken Putin, “Hükümet ve Merkez Bankası, hem makroekonomik eylemler, hem de sektörel düzenlemeler düzeyinde buna tepki veriyor. Bir kez daha vurgulamak isterim ki atılan tüm adımların koordineli, mutabık kalınmış ve dengeli olması önemlidir” ifadelerini kullandı.