Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul Boğazı'nda batan Morzh denizaltısının mürettebatı anıldı

Rusya Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Sarıyer’de bulunan Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Yaz Rezidansı’nda Birinci Dünya Savaşı’nda Karadeniz’de çatışmalara katılan Morzh mürettebatı için Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi Baş Rahibi Georgi tarafından dini törenler düzenlendi.

Rusya'da 25 Temmuz’da kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Sarıyer’de bulunan Rusya İstanbul Başkonsolosluğu Yaz Rezidansı’nda Birinci Dünya Savaşı’nda Karadeniz’de çatışmalara katılan ve 5 Mayıs 1917'de batmış olan Rus denizaltısı Morzh mürettebatı için tören düzenlendi. Dini tören İstanbul'daki Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi Baş Rahibi Georgi tarafından gerçekleştirildi.

Morzh denizaltısı, 30 Nisan 1915 tarihinden itibaren Karadeniz’de savaş görevini gerçekleştirmişti. Denizaltının 5 Mayıs 1917’de İstanbul Boğazı'nın yakınında bir mayına çarpması nedeniyle battığı belirtiliyor.

25 Temmuz’da 325'inci yaşını kutlayan Rus Donanması için ülkenin farklı şehirlerinde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kutlamaların en büyüğü St. Petersburg’da yapıldı. St. Petersburg’da düzenlenen savaş gemisi geçidine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

Kutlama etkinlikleri, Rus Pasifik Filosu’nun ana üssü olan Vladivostok, Karadeniz Filosu’nun üslendiği Sivastopol, Baltık Denizi’nin üslendiği Baltiysk ve Kuzey Filo’nun üslendiği Severomorsk şehrinde de gerçekleşti.

Dağıstan’ın Kaspiysk şehrinde de Hazar Filosu’na ait savaş gemilerinin geçidi yapıldı.

Rusya’nın Suriye’deki deniz üssü Tartus’taki denizciler de mesleki bayramlarını kutladı.