Rusya’da son 24 saatte 23 bin 32 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 32 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 6 milyon 172 bin 812’ye ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 saatte 23 bin 32 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplamının 6 milyon 172 bin 812’ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 623), Moskova bölgesinde (bin 973) ve St. Petersburg’da (bin 923) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 779 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölümlerin 155 bin 380’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlığına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 20 bin 116 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olanların sayısının 5 milyon 526 bine ulaştığını vurguladı.

Moskova’da Kovid-19 kaynaklı ölümler ay içinde en düşük sayıya ulaştı

Moskova'da mayıs sonundan bu yana günlük bazda asgari koronavirüs vakası kaydedildi (2 bin 623). Bu rakam, 2 bin 614 yeni Kovid-19 vakasının bildirildiği 31 Mayıs'taki insidans oranı ile ilişkilendiriliyor.

Dün ise 2 bin 629 yeni koronavirüs vakası saptanmıştı. Böylelikle Moskova’daki günlük hastalanma oranı iki gündür aynı seviyede kalıyor. Bu değerlerin mayıs sonu - haziran başından bu yana en düşük olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Rusya’nın başkentinde son bir aydır ilk kez günlük ölüm oranı 100’ün altına düştü, son 24 saatte 98 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Moskova’daki günlük ölüm sayısı 26 Haziran'da en düşük seviyeyi görmüştü (96 kişi).

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçen cuma günü Moskova'da Kovid-19 insidansının zirvesinin geçildiğini açıklamıştı. Yetkililer durumun ileride iyileşmeye devam edeceğini umuyor.