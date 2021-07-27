Rus uzman Su-75 ve F-35’i karşılaştırdı

Rus ulusal kahramanı, 1. sınıf deneme pilotu, havacılık uzmanı Anatoliy Knışev, Rusya’nın yeni nesil savaş uçağı Su-75 veya ‘Checkmate’ olarak adlandırılan avcı uçağını, ABD’nin beşinci nesil avcı uçağı F-35 ile karşılaştırdı.

Knışev, ağırlığın süper manevra kabiliyetine verilmesi nedeniyle Su-75’in savaşta önemli bir avantaja sahip olduğunu, modernize edilmiş F-35’te savaş sisteminin genel dinamizmine odaklanıldığı için bu özelliğinin zayıf kaldığını kaydetti.

Rus basınına konuşan Knışev, "F-35 savaş uçağı 50 derecelik bir hücum açısıyla uçabilmesine rağmen, muharebe dönüşü yeteneğine sahip değil. Ancak, Su-75’in böyle bir kabiliyeti var ve bu da ona avantajı garanti ediyor” dedi.

Rus uçağının mevcut teçhizatıyla aynı anda 6 hedefe saldırabilmesi ve 30’a yakın hava hedefini izleyebilmesinin yanı sıra, radar menzilinin daha yüksek olması nedeniyle de düşman hedeflerini daha hızlı tespit etme yeteneğine sahip olduğunu, ancak Amerikan uçağının bu konularda daha geride kaldığını belirtti.

Rus pilot, ‘Checkmate’ uçağının savaştaki eylemlerin algoritmasını gösteren yapay zeka unsurlarıyla donatılacağını hatırlatarak, “Elbette benden şunu duymak istiyorsunuz: ‘Amerikalıyı hal ederim!’ Hayır bunu söylemeyeceğim. Sadece savaşın yaklaşık olarak eşit savaş araçlarıyla yapılacağını ve sonucun pilotun uçağından maksimum verimi alma yeteneğine bağlı olacağını söyleyeceğim. Burada, ünlü şarkıda olduğu gibi: ‘Ya ben onu, ya o beni” ifadelerini kullandı.

Daha önce, Rusya’nın devlet savunma şirketi Rostec, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda ülkenin yeni beşinci nesil savaş uçağı ‘Checkmate’ın tanıtımını gerçekleştirmişti.

Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın Cheсkmate adlı yeni beşinci nesil avcı uçağının fiyatının 25-30 milyon dolar olacağını açıklamıştı.