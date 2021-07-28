Çeçenistan’da bazı vatandaş kategorileri için aşılanma zorunluluğu getirildi

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nde yönetimin, devlet memurları, turizm, ulaşım, hizmet ve medya sektörlerinde çalışanlar için Kovid-19’a karşı aşılanma zorunluluğu getirdiği öğrenildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Çeçenistan bölge idaresinin yayınladığı kararnamede, devlet memurları, turizm, ulaşım, hizmet ve medya çalışanları için Kovid-19’a karşı aşılanma zorunluluğu getirdi.

Kararname metninde, “Devlet memurları, sağlık, eğitim, beslenme, sanatoryum ve tatil kuruluşlarının çalışanları, otel hizmeti veren çalışanlar, yolcu taşımacılığı, güzellik salonları, medya çalışanlarının toplamının en az yüzde 90’nı için 25.08.2021 tarihine kadar yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı ikinci bileşen (doz) aşılanmasının yapılması organize edilmeli” ifadelerine yer verildi.

Bu vatandaş kategorilerinin dışında ayrıca sınır muhafızları, askeri personel, 18 yaşından büyük üniversite öğrencileri ve Çeçenistan Cumhuriyeti seçim komisyonları üyelerinin de aşılanması gerekecek.

Daha önce Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, cumhuriyet halkının yetişkin kısmının tamamının aşılanması çağrısında bulunmuştu. Son verilere göre cumhuriyetin 11 bölgesinde vatandaşların aşılanma oranı yüzde 60’a ulaşmış durumda. Çeçenistan’da şimdiye kadar 563 bin 264 kişi koronavirüs aşısı yaptırdı.

Bu arada Çeçenistan Sağlık Bakanı Elhan Süleymanov, cumhuriyetin yetişkin nüfusunun yüzde 60’ının aşılandığı Rusya’nın ilk bölgesi olduğunu açıkladı.

Bu orana ulaşılmış olmasının sonbahar mevsiminin başlarında epidemiyolojik durum üzerinde etkili olacağına dikkat çeken Süleymanov, “Bununla birlikte, epidemiyolojik statüyü bu seviyede tutabilmek için planlı aşılamayı aynı hızda devam ettirmemiz gerekiyor” vurgusunu yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Çeçenistan’da son 24 saatte 10 kişi olmak üzere pandemi süresince 293 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. Son günkü 127 yeni vaka dahil olmak üzere 15 bin 469 Kovid-19 vakası kaydedildi.