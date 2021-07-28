Şoygu: Suriye ve Libya’daki IŞİD militanları Afganistan’a ilerliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye ve Libya da dahil olmak üzere başka ülkelerdeki IŞİD militanlarının aktif şekilde yer değiştirdiğini ve Afganistan’a ilerlediğini tespit ettiklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Şoygu, “Afganistan’da bir uzlaşmaya ve uluslararası ateşkese varılmasını umuyoruz. Bununla birlikte Suriye ve Libya da dahil olmak üzere başka bölgelerdeki IŞİD güçlerinin ne kadar aktif bir şekilde yer değiştirdiğini, bu ülkeye ilerlediğini görüyoruz” dedi.

Şoygu, militanların bu konuda çok ciddi şekilde organize olduğunu ifade etti.

'Gerekirse Tacikistan’a askeri destek sunarız’

Şoygu, “Sınırda yaşanan olaylar ve militanların Tacikistan topraklarına sızma girişimleri elbette göz ardı etmiyoruz. Tam da bu yüzden kesin olarak şunu söyleyebilirim. Müttefikimiz için, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi için bir tehdit oluşması halinde Rusya elbette karşılık verecektir, bu karşılık ilk olarak da Tacikistan’daki 201. üs ile verilecektir” diye konuştu.

Şoygu, 201. üssün Tacikistan’da ve bölgedeki güvenlik ve huzuru muhafaza etmek için orada olduğunu belirtti.