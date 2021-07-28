Rusya'da 30 Haziran'dan bu yana Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 23 binin altına düştü

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 420 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 5 milyon 547 bin 529’a ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 saatte 22 bin 420 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (23 bin 32) yüzde 1.3 daha düşük olduğu belirtildi. Son vakalarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplamının 5 milyon 547 bin 529’a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 798 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin toplam sayısının 156 bin 178’e yükseldiği kaydedildi.

Gün içinde 20 bin 579 kişi sağlığına kavuşurken salgın boyunca iyileşenlerin sayısı 5 milyon 547 bin 529’a yükseldi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova (2 bin 445), Moskova bölgesi (bin 449) ve St. Petersburg’da (bin 918) saptandığı bilgisine yer verildi.

Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da koronavirüs ile ilgili durumun normalleşmekten uzak olduğunu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hastalıktan korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, geçen hafta dünyada Kovid-19 vaka sayısında yüzde 8, ölüm oranında yüzde 21 artış kaydedildi.