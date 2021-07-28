Putin, ikinci Baykal Tüneli'ni ulaşıma açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İrkutsk Bölgesi ile Buryatiya’yı birbirine bağlayan ikinci Baykal Demiryolu Tüneli'ni ulaşıma açtı.

Baykal Dağları ile kesişen 7 kilometre uzunluğundaki demiryolu tünel İrkutsk ile Buryatiya bölgelerini birbirine bağlıyor.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen açılış törenine ayrıca demiryolu yöneticileri, yüklenici şirket USK Most yetkilileri, demiryolu uzmanları ve inşaatçılar katıldı.

Tünelin inşasına Baykal – Amur demiryolu hattı BAM ve Transsib demiryolu hattının modernizasyonu ve geliştirilmesi projesi kapsamında 2014 yılında başlanmıştı. 1985’te inşa edilen eski Baykal tüneli BAM’daki en dar tünellerden biri olması nedeniyle Delbiçinda ve Daban’dan gelen trenler birbirlerinin geçişini beklemek zorunda kalıyordu. Yeni Baykal tünelinde ise ulaşım çift hat üzerinde gerçekleşecek.

Путин: Мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России. Будем строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть. Всё это – перспективные планы развития, которые мы обязательно претворим в жизнь. pic.twitter.com/8v9UBcoTiY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 28, 2021

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