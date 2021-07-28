Şoygu: Şanghay İşbirliği Örgütü’nün sorumluluk alanında uzun süreli gerilim noktaları oluşturuluyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bugün düzenlenen ŞİÖ Savunma Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ABD'nin ŞİÖ’ne üye ülkelerin etrafında gelişme senaryolarının öngörülmesi zor olan uzun süreli gerilim noktaları oluşturduğunu söyledi.

Şoygu, “ŞİÖ ülkelerinin etrafında gelişme senaryolarının öngörülmesi zor olan uzun süreli gerilim noktaları oluşturuluyor. Saldırgan ekonomik baskılar, her türlü yaptırımlar, çatışma kışkırtmaları ve halkı yanlış bilgilendirme kampanyaları, hedeflere ulaşmanın tipik yöntemleri haline geldi. İstikrarsızlık en çok Güneydoğu Asya'da kendini gösteriyor” diye konuştu.

‘Washington’un bölgedeki devletlere NATO'ya benzer yapılar kurmalarını dayattığına’ dikkat çeken Şoygu, “Hazırlık seviyesi yüksek öncü gruplar oluşturuluyor, tatbikatlara giderek artan sıklıkta bölge dışı devletlerin kuvvetleri ve araçları katılıyor ve bu, askeri faaliyetler sırasında olay çıkma tehlikesini artırıyor. Füzesavar savunma sistemleri geniş ölçekli olarak konuşlandırılıyor ve saldırı silahlarıyla ilişkilendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD füze savunma sistemlerinin istikrarsızlaştırıcı rolüne ve Rusya ile Çin'e yöneliyor olmasına defalarca dikkat çektiğini hatırlatan Şoygu, “Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’nın yürürlükten kalkmasıyla bu silah sınıfını Asya'da konuşlandırmanın mümkün olması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor” vurgusunu yaptı.