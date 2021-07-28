Rus bilim insanları, Kovid-19 geçiren çocuklarda tromboza eğilim bulmadı

Samara Devlet Tıp Üniversitesi’nden (SamGMU) yapılan açıklamada, bilim insanlarının son bir yıl boyunca, Samara Çocuk Enfeksiyon Hastanesi’nde tedavi gören ve 2 ay ilâ 18 yaş arasında olan 338 çocuğun Kovid-19 klinik tablosunu inceledi.

SamGMU Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Olga Borisova, Kovid-19 hastalığı ağır seyreden çocuk sayısının çok az olduğunu, bir yıl içinde sadece 9 çocuğun hastalığı ağır geçirdiğini belirterek, “Bunlar da genel olarak ergen. Bu çocukların da kronik hastalıkları vardı, Kovid-19 seyrini kötüleştiren bronşiyal astım, şeker hastalığı, obezite, diğer endokrinolojik problemler, doğuştan kalp ve akciğer kusurları. Bu bağlamda, çocuklarda hastalık öngörülemeyen biçimde seyredebilir” dedi.

Bilim insanları, çocukların yetişkinlerden daha az sıklıkta, çoğunlukla hafif veya belirtisiz bir şekilde hastalandığı sonucuna vardı. Ayrıca Çocuklardaki klinik tablonun yetişkin hastalarda gözlenene benzer olduğu, ancak örneğin, solunum yetmezliği ve oksijen satürasyonunda azalma gibi bazı semptomların daha rastlandığı ortaya çıkarıldı.

Çocukların, ağır seyreden hastalığı bile yetişkinlere göre daha iyi geçirdiğini belirten Borisov, “Yetişkinlerde, Kovid-19 damarları vuruyor, trombozlar ve bundan dolayı komplikasyonlar oluşuyor. Ayrıca baştan beri sorunlu olan organ ve dokular etkileniyor. Bu yüzden yetişkinler, hastalığı daha ağır geçiriyor. Çoğunda, Kovid-19 bağlamında şiddetlenen kronik hastalıkları var. Çocuklarda böyle bir şey görmedik, çocukların tromboz ve komplikasyon eğilimi yok” ifadesini kullandı.