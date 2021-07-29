Rusya, Afganistan sınırındaki tatbikat için Tacikistan’a Su-25 jetleri konuşlandırdı

Rusya’nın, Kırgızistan’daki askeri üssünde bulunan Su-25 jetlerini Tacikistan’a konuşlandırdığı belirtildi. Söz konusu gelişme, Rusya ile Tacikistan’ın, Taliban’ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan sınırında tatbikat gerçekleştirmeyi planladığı bir döneme denk geldi.

Rusya’nın Merkez Askeri Bölge yetkilileri, normalde Kırgızistan’da konuşlu olan bir grup Su-25 jetinin, ağustos ayında gerçekleştirilecek tatbikatlar için Tacikistan’a konuşlandırıldıklarını kaydetti.

Tacikistan’a konuşlandırılan söz konusu uçaklar tatbikatlar sırasında, ‘kamufle olmuş düşman güçlerinin yerlerinin saptanması, belirlenen hedeflere bombardıman düzenlenmesi ve karadan gerçekleştirilen roket saldırılarından kurtulma’ şeklinde belirlenmiş görevler yerine getirecekler.

Rusya ile Tacikistan’ın Afganistan sınırında ağustosta gerçekleştireceği tatbikat, Taliban’ın bu ülkede çok geniş toprakları kontrolü altına aldığı bir döneme denk geliyor. Taliban güçlerinin denetimini ele geçirdiği yerler arasında Tacikistan sınırındaki bir geçiş noktası da bulunuyor.

Taliban’ın, Abd güçlerinin Afganistan’dan geçilmesini izleyen bu ilerleyişi, Rusya’nın Orta Asya’daki müttefikleri için ciddi bir tehdit.

Bu sırada modernize edilmiş Su-25 jetleri daha önce Suriye’de gerçek çatışma koşullarında kullanılmış ve kendilerinden beklenen performansı göstermişlerdi. Rus ordusunun elinde şu an yaklaşık 200 Su-25 olduğu biliniyor.