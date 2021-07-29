Rusya’daki kişisel verilere ilişkin yasayı ihlal eden Google’a 3 milyon ruble ceza

Rusya’da bir mahkeme, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yerel yasaları ihlal etmiş olması nedeniyle Google’ı 3 milyon ruble (41 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yerel yasaları ihlal etmiş olması nedeniyle Google’ı 3 milyon ruble para cezasına çarptırdı. Söz konusu para cezası, 41 bin dolara tekabül ediyor.

Bu, Rus kullanıcıların verilerini Rusya topraklarında saklamaması nedeniyle Google’a verilen ilk para cezası.

Rus federal iletişim düzenleme servisi Roskomnadzor daha önce, Rus kullanıcıların kişisel verilerini Rusya topraklarındaki veritabanlarında saklamıyor olması nedeniyle Google’a 6 milyon ruble’ye kadar para cezası verilebileceği açıklamasını yapmıştı.

Bu sırada, Google’a verilen söz konusu ceza, Rusya’nın, büyük teknoloji şirketlerine çocuk istismarı gibi yasadışı içerikleri kaldırmamaları nedeniyle bir dizi ceza verdiği bir döneme denk geldi. Nitekim bu sebeple Google’a da daha önce bir para cezası verilmişti.