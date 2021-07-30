Moskova’da halka açık alanlarda eldiven takma zorunluluğu kaldırıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bir yıldan fazla bir süredir uygulanan halka açık alanlarda eldiven takma zorunluluğunun kaldırılması kararı aldı.

Son haftalarda koronavirüsün yayılmasıyla ilgili durumda kaydadeğer ölçüde iyileşme kaydedildi. Halkın aşılanması ve başka tedbirler sayesinde haziranın sonlarındaki pik dönemine kıyasla tespit edilen vaka sayıları yeniden 2.2 kat azaldı, hastanede tedavi gerektiren vaka sayıları da 1.6 kat düştü.

“Bu koşullar ışığında mevcut kısıtlamaları aşamalı olarak azaltmaya devam edebiliriz” diyen Sobyanin, kentteki eldiven takma zorunluluğunu kaldırdı.

Sobyanin kent sakinlerine maske takmaya devam etmeleri ve aşı olmayanlara da aşı yaptırma çağrısı yaptı.