RT, 2021 Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri için başvuruları açtı

Russia Today (RT) kriz bölgelerinde görev yapan ve en iyi çalışmaları sunan gazetecilere verilen Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri için başvuruları açtı. Ödüller, 30 Temmuz 2017’de Suriye’de öldürülen RT Arapça’da görevli gazeteci Haled el Hatib bu yıl dördüncü kez verilecek.

RT’nin 2017’de Suriye’de öldürülen gazeteci Haled el Hatib anısına düzenleyeceği Haled el-Hatib Uluslararası Anma Ödülleri için başvurular açıldı.

Ödüller kriz bölgelerinden en iyi metin, en iyi video ödülleri ve savaş sonrasında insanların akıbeti, sivil yaşama dönüşle ilgili en iyi metin/video içeriği kategorilerinde verilecek.

Kazananlara 200 bin ruble (23 bin TL) para ödülü verilecek.

Başvurular https://award.rt.com adresinden yapılabilecek, kazananlarsa 30 Kasım’da açıklanacak.

Etkinliğin düzenlendiği ilk yıl ödüller Irak, İrlanda ve Singapur’dan katılımcılara gitmişti. Jüride Rus ve yabancı gazeteciler yer almıştı. 2019 yılında 25 ülkeden içerikle başvuru yapılmıştı. Ödüller Suriye, Irak ve Libya’daki krizleri anlatan Rusya, ABD, İtalya ve Hindistan’dan gazetecilere gitmişti. 2020’de de Rusya, Suriye ve Hindistan’dan savaş muhabirleri ödüllerin sahibi olmuştu.

Haled el Hatib 25 yaşında Suriye’nin Humus vilayetinde militanların füze saldırısı neticesinde hayatını kaybetmişti. El Hatib, Suriye hükümet güçleri ve militanlar arasındaki çatışmaları takip ediyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında el Hatib’e ‘cesaret madalyası’ ile ödüllendirilmesi talimatı vermiş, madalya gazetecinin ailesine takdim edilmişti.