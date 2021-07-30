Rusya: Rus Sputnik V ile İngiliz AstraZeneca aşılarının karıştırılmasının güvenli olduğu kanıtlandı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “Sputnik V ile AstraZeneca aşılarının kombinasyonunun denendiği klinik araştırmalardan elde edilen ilk bulgular, söz konusu kombinasyonun güvenlilik seviyesinin çok yüksek olduğunu ve istenmeyen tepkiler yaratmadığını ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.

Initial results of AstraZeneca/Sputnik mix & match vaccine joint trials in Azerbaijan, the world’s first, show combined vaccine use completely safe, no SAEs or cases of coronavirus after vaccination. Positive immunogenicity results expected in August.

👇https://t.co/M7GapXh778 — Sputnik V (@sputnikvaccine) July 30, 2021

İki aşının kombinasyonunun sonuçlarını görmek adına yapılan klinik denemeler, şubat ayında Azerbaycan’da başlamıştı. Söz konusu denemelere 50 gönüllünün katıldığı biliniyor.

Bunun yanında klinik denemelere ilişkin kesinleşmiş bilgilerin gelecek aylarda paylaşılması bekleniyor.

‘Aşıların karıştırılması ile oluşacak bağışıklığın ölçüldüğü ilk denemeler’

Bu sırada, Azerbaycan’da yapılan bu klinik denemeler, iki farklı koronavirüs aşısının birleşiminin doğuracağı bağışıklık tepkisinin ölçüldüğü ilk demeler olma özelliğini taşıyor.

Sputnik V geliştiricilerinin AstraZeneca ile işbirliği senenin başında, Oxford Üniversitesi ile İngiltere’de geliştirilen bu aşının etkinlik düzeyinin beklentinin altında kalmasını nedeniyle başlamıştı.

Rusya tarafının çağrısı ile başlatılan denemeler sırasında, AstraZeneca’nın etkinlik oranının, ikinci doz olarak Sputnik V aşısının uygulanması ile ne düzeyde artırılabileceği ölçülüyor.

Sputnik V ile Oxford/AstraZeneca aynı prensipte geliştirilmiş iki aşı. Viral vektör ismi verilen bu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.

Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.