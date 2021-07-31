Rusya Enerji Bakanlığı'ndan benzin ihracatını yasaklama prosedürünün hızlandırılması çağrısı

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bakanlığın, hükümete benzin ihracatını yasaklama prosedürünün hızlandırılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Daha önce Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, rekor düzeydeki fiyatlar ve iç talebin artması nedeniyle benzin ihracatını yasaklama seçeneğinin hükümetin gündeminde olduğunu belirtmişti.

Rusya’da hükümet, bahar aylarından itibaren iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmanın olası araçlarından biri olarak, benzin ihracatı yasağı seçeneğini değerlendirmeye almıştı.

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, bakanlığının rekor düzeydeki fiyatları koruyarak, akaryakıt ihracatına yasak getirme olasılığı üzerinde çalıştığını belirterek, ilgili kararın 30 Temmuz’da alınabileceğini ve ihracat yasağının en az üç ay sürebileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Rusya iç piyasasındaki benzin fiyatlarında düşüş kaydedilmişti.

Rusya İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre, Rusya'daki üreticilerin benzin fiyatları geçen ay mayıs ayına göre yüzde 3.4, perakende fiyatlar ise yüzde 0.6 oranında artış gösterdi.