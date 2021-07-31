Rusya, WhatsApp'a kişisel verilere ilişkin yasayı ihlalden para cezası verebilir

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Taganskiy ilçesinin 422 No'lu Mahkeme Bölgesi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, Rusya vatandaşlarına ait kişisel bilgilerin ülkedeki veri tabanı kullanılarak depolanmasını öngören İdari Kanunun 13.11. maddesinin sekizinci kısmı esasında, WhatsApp'a yönelik dava protokolü hazırlandı.

Kanun, bu tür ihlallerde bulunan şirketler için en fazla 6 milyon ruble (690 bin TL) para cezasını öngörüyor.

Duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi.

Daha önce benzer suçtan Google, Twitter ve Facebook da para cezası almıştı.