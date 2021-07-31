Rus Senatör Puşkov'dan Zelenskiy-Biden görüşmesine ilişkin ironik yorum

Rus Senatör Puşkov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına ilişkin tutumundan dolayı 'pişman' olduğunu söylemesini talep edeceği yorumunu yaptı.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında önümüzdeki ayın sonunda gerçekleşmesi beklenen görüşme hakkında ironik bir paylaşımda bulundu.

Daha önce, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Parlamento Grup Başkanı David Arahamiya, Biden ve Zelenskiy arasında gerçekleşecek görüşmenin basına kapalı bölümünün, ABD ile Almanya arasında varılan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşma nedeniyle 'yüksek tonda' geçeceğini söylemişti.

Puşkov, dünyanın Zelenskiy’in Biden’ı nasıl ‘azarladığı’ ve Rus doğalgaz boru hattına ilişkin tutumundan nasıl ‘vaz geçmeye’ zorladığını görmeyeceği için üzüntülü olduğunu belirterek, "ABD’ye hareket etmeye hazırlanan ‘Korkunç Zelenskiy’ karşısında Biden için tek bir çıkış yolu var: Görüşmeyi ertelemek, yani Zelenskiy sakinleşinceye kadar onun öfkesinden kaçmak. Aksi taktirde Biden, Ukrayna ile olan ilişkileri riske atmış olacak" ifadelerini kullandı.

Ancak, Kiev’in ‘gidecek başka yeri olmadığı’ için bunun olmayacağını belirten Rus Senatör, Ukraynalı yetkililerinin bu tür çıkışlarının ülkenin saf vatandaşlarına yönelik olduğunu kaydetti.

Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Zelenskiy'in ABD ziyaretinin 30 Ağustos’ta gerçekleşeceğini duyurmuştu.