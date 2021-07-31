Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 23 bin 807 yeni vaka saptandı

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 807 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 6 milyon 265 bin 873’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 23 bin 807 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 23 bin 564 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 1.03 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 265 bin 873’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 514), St. Petersburg’da (bin 915), Moskova bölgesinde (bin 592), Nijniy Novgorod bölgesinde (539) ve Sverdlovsk bölgesinde (492) saptandığı bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 792 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 158 bin 563’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 19 bin 771 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 608 bin 619’a ulaştığı vurgulandı.