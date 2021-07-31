Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir yangın söndürme uçağı daha Antalya’ya ulaştı

Havacılık kurumlarından bir kaynağın Rus basınına aktardığına göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait bir İl-76 yangın söndürme uçağı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılacağı Antalya’ya ulaştı.

Yetkili, "İl-76 uçağı Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılacak" diye konuştu.

Daha önce Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında üç Rus Be-200 yangın söndürme uçağının görev yaptığını duyurmuştu.