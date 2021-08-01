Putin, Rus Demiryolları çalışanlarının gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, demiryolları çalışanlarının ve emeklilerinin meslek günleri vesilesiyle bir kutlama telgrafı yolladı.

Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgrafta demiryollarının geleneksel olarak Rusya için önde gelen ve son derece önemli ulaşım arterleri olduğunu kaydeden Putin, şöyle devam etti:

“Sıkı çalışmanız, deneyimleriniz ve profesyonelliğiniz sayesinde ana altyapının kapsamlı modernizasyonu gerçekleştiriliyor, en son teknolojiler ve dijital hizmetler uygulamaya konuluyor, yolcu ve yük taşımacılığının kalitesi artıyor. Ve elbette ki Rus Demiryolları A.Ş. Rusya için öncelikli ulaşım projelerinin hayata geçirilmesine aktif bir şekilde katılıyor.”

Demiryolları çalışanlarının tüm faaliyet alanlarının sektördeki gerekliliğine ve önemine vurgu yapan Putin, “Burada özel sorumluluk, dürüstlük, azami seferberlik gibi niteliklere her zaman değer verilmiştir, davalarına ve Vatan’a sadık, güvenilir hizmet gelenekleri nesilden nesle aktarılmıştır. Ve bugün bu mirasın yanı sıra modern bilginin uygulanması, sürekli gelişme çabası, demiryolu camialarının çalışmalarında ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.