Rusya’da son 24 saatte 22 bin 804 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 804 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 6 milyon 288 bin 677’ye ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 22 bin 804 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 23 bin 807 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 4.21 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 288 bin 677’ye ulaştığı belirtildi.

Pozitif çıkanların yüzde 8.6’sında (bin 959 kişi) hastalığın klinik semptomları görülmediği kaydedilen açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 484), St. Petersburg’da (bin 911) ve Moskova bölgesinde (bin 658) saptandığı bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 789 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 159 bin 352’ye yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 17 bin 271 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 625 bin 890’a ulaştığı vurgulandı.

Taburcu edilen hastaların sayısının, enfekte olanların toplam sayısına göre oranının yüzde 89.5 olduğu ifade edildi.