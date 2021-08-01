Rusya Dış İstihbarat Servisi: 2021 ve 2024 seçimleri ile ilgili provokasyon hazırlıkları yapılıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Rusya’nın ‘rakiplerinin’ bu yılki parlamento seçimlerine ve 2024’te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine yönelik provokasyon hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

SVR Direktörü Sergey Narışkin, Rossiya 1 televizyonuna demecinde isim ve provokasyon türünü açıklamadan Rusya’nın ‘rakiplerinin’ bu yılki parlamento seçimlerine ve 2024’te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine yönelik provokasyon hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Narışkin, ilgili soruya yanıtında, “Rakiplerimiz var gücüyle hazırlanıyorlar. 2021’de de, 2024’te de olacak, elbette” diyerek, Rusya’nın bu kişilerin ‘hangi noktalara yönelik hareket edeceklerinden, hangi noktaları vuracaklarından’ haberdar olduğunu vurguladı.

Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, mart sonlarında yaptığı açıklamada seçimlere müdahalenin ‘birçok unsurunun’ şimdiden ‘görünür’ olduğunu ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise nisan ayında Yasama Meclisi’nin toplantısında seçim kampanyasına dışarıdan müdahaleye izin verilmemesi çağrısında bulunmuştu.