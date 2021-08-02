Rusya’daki vaka sayısında artış: 23 bin 508 yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte 23 bin 508 yeni vaka kaydedildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüze 3.09 daha fazla. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 6 milyon 312 bin 185 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin aktardığına göre, vaka sayısı 23 bin 508 artarak 6 milyon 312 bin 185'e çıktı. Başkent Moskova’da 3 bin 330, St. Petersburg’da bin 914, Moskova bölgesinde bin 596 yeni vaka tespit edildi.

Gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 785 arttı. Pandemi boyunca Kovid-19 kaynaklı can kaybı 160 bin 137’ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 14 bin 893 artışla 5 milyon 640 bin 783 oldu.

Ülkede dün kaydedilen vaka sayısı ise 22 bin 804’tü.