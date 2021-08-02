Roscosmos Başkanı Rogozin’den yeni Rus yörünge istasyonunda turistler için modül kurma önerisi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, yapılması planlanan yeni Rus Yörünge Servis İstasyonu’nda (ROSS) turistlerin ziyaret edebileceği özel bir modül kurulmasını önerdi.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Yaz Uzay Okulu’nda verdiği derste, yeni Rus Yörünge Servis İstasyonu’nda (ROSS) turistlerin ziyaret edebileceği özel bir modül kurulmasını önerdiğini belirtti.

Cumartesi günü yapılan Roscoskmos Bilim Teknik Kurulu’nun toplantısında ROSS’un mimarisinin ele alındığını hatırlatan Rogozin, “Projede ziyaret için ayrı bir modül oluşturmasını önerdim” açıklamasını yaptı.

Roscosmos’un Amerikan milyarderlerinin yaptığı gibi yörünge altı uçuşlarla ilgilenmeyeceğine dikkat çeken Rogozin, “Bu daha çok özel şirketlerin işidir” diye konuştu.

Rogozin, Roscosmos’un insanlı yörünge programının geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak uzay turizminin yönünü geliştireceğini vurgulayarak, buna örnek olarak, uçuş hazırlıkları hızlandırılarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) deney yapmak üzere genç bilim insanlarını gönderme planlarını gösterdi.

Okul, üniversite öğrencilerinin ve uzmanların katıldığı yıllık bilimsel ve eğitim programı olan Yaz Uzay Okulu, bu yıl 31 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün bünyesinde gerçekleştirilecek.

İki aşamalı programa katılanlar önce astrofizik, kozmonotluk, uzay tıbbı, uzay iletişimi branşlarında teorik dersler görecek, ikinci aşamada ise yıldızlararası keşif uçuşu simülasyonuna katılarak aldıkları bilgileri pekiştirecek.