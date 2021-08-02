ABD’den Rusya’nın Karadeniz’deki karasularını ihlal etme tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı George Kent, İngiliz Defender savaş gemisinin Kırım karasularında yaptığını ABD’nin onlarca yıldır yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Ukrayna medyasına konuşan Kent, “ABD gemisinin dönemin Sovyet filosundan gemileriyle gerilim yarattığı 1988’deki olayı hatırlayabilirsiniz. Aslında bize yakın dönemde de Amerikan gemileri İngiliz gemisinin yaptığına benzer girişimlerde bulunmuştu” ifadesini kullandı.

Ardından Çin’i, Filipinler’e ait adaların haklarını ihlal etmekle suçlayan ABD’li diplomat, Pekin’in Güney Çin Denizi’nde gemilerin serbest dolaşımına engel olduğunu ve Washington’un bununla mücadele ettiğini söyledi.

Kent, “Aynı şekilde Karadeniz’de de ABD serbest dolaşım hakkını savunmaya devam edecek ve Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğunu tüm dünyaya hatırlatan ülkelerden biriyiz” diye konuştu.

İngiliz HMS Defender muhribi 14 Haziran’da Karadeniz sularına girmişti. 23 Haziran'da ise Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu.